Cocainorso | il bruttissimo film di Elizabeth Banks in cui un orso muore di overdose

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 28 aprile 2023) Manco a farlo apposta – anche se la sua uscita nelle sale italiane era stata programmata tempo fa da Universal Pictures – proprio in questi giorni in cui i media dibattono sulle sorti della plantigrade trentina JJ4, che ha purtroppo ucciso un uomo, esce al cinema, il (della (bellissima), vicenda romanzata di unmorto didopo aver ingurgitato cocaina caduta dal cielo. Unvagamente demenziale come il titolo italiano (l’originale è Cocaine Bear), che trasforma in parodia con risvolti splatter (sembra un American Pie sanguinolento…) una storia vera affrontata, già una ventina d’anni fa, in serie come Power, Privilege, and Justice, FBI Files o Justified o ancora nel 2016 da ...