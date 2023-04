CM com – Liga | l’eurorivale della Juve | il Siviglia espugna Bilbao con Ocampos Il Valencia esce dalla zona retrocessione | Estero

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 28 aprile 2023) 2023-04-27 23:55:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: Oggi si completa la 31esima giornata di campionato nellaspagnola con tre posticipi. Si (ri)parte alle ore 19.30, quando sono in palio punti importanti nella lotta per la salvezza: l’Espanyol penultimo perde 4-2 sul campo del Villarreal quinto in classifica, mentre ilbatte 2-1 in rimonta il Valladolid del presidente Ronaldo ed, grazie al gol del 2004 Guerra Moreno al 93?. A seguire alle ore 22 il, rivalentus nella semifinale di Europa League, fa visita all’Athletic. Nel primo quarto d’ora i padroni di casa si ...