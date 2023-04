Classifica FIMI | Blanco e Mina resistono nei singoli | ma cedono il passo negli album

Nelladei vinili in vetta troviamo il nuovo progetto discografico di Mina dal titolo "Ti ... Classifiche dischi ,album chart , Geolier La fotografia dell'articolo è pubblicata ...ROMA, 28 APR Si riprende la vetta della/GfK Italia il rapper napoletano Geolier con l'Atto II de Il Coraggio dei bambini con 6 nuove tracce e due collaborazioni eccezionali come Giorgia e Marracash. Proprio il brano con ...Torna alla numero uno, questa settimana n ellaalbum italiana Top Of The Music di- Gfk, IL CORAGGIO DEI BAMBINI - ATTO II di GEOLIER . Il rapper napoletano scalza dalla vetta BLANCO con INNAMORATO . Tra le new entry della ...

Classifica FIMI: Blanco resiste nei singoli con Mina, ma cede il passo a Geolier negli album DavideMaggio.it

Si riprende la vetta della classifica Fimi/GfK Italia il rapper napoletano Geolier con l'Atto II de Il Coraggio dei bambini con 6 nuove tracce e due collaborazioni eccezionali come Giorgia e Marracash ...Negli album si è ripreso la vetta Geolier. Cosa che, di conseguenza, ha fatto scendere alla #2 Innamorato di Blanco. Balzo in avanti per il terzo Lazza con Sirio (+2). New entry a #4 e #5 Ti Amo Come ...