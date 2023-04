(Di venerdì 28 aprile 2023) Non più Lampedusa, Trapani, la Calabria, ecc., da oggi tra i porti ‘accessibili’ alle navi ong cariche di, entra infatti anche illaziale di. Una notizia che ha messo in agitazione le autorità portuali, visto soprattutto il periodo pre-festivo e l’avvento delle festività, che proprio in questi giorni vede sulle bancine un considerevole aumento del traffico marino, senza contare poi anche la nutrita presenza delle varie navi da crociera. A168tra cui donne, bambini e minori non accompagnati. Sos: “è 942di” E’ qui infatti, benché come affermano dalla“A 942di ...

, le perplessità di Sos Mediterranee: "Temiamo che altre vite possano essere a rischio nel Mediterraneo centrale mentre navighiamo verso nord' Come dicevamo, l'arrivo è previsto tra 72 ...... l'ammiraglia della compagnia di crociere, in navigazione daverso Genova. ... Operaio sottoal Villa Scassi...Gisella Cardia ha interrotto la sua inviata per leggere una notizia appena arrivata ovvero che oltre le inchieste partite dalla Commissione Diocesana anche il Comune e la Procura disi ...

Civitavecchia choc: in arrivo la Ocean Viking con a bordo 168 migranti. Sos Mediterranee: “Un porto a 942 chilometri di distanza” Italia Sera

Non più Lampedusa, Trapani, la Calabria, ecc., da oggi tra i porti ‘accessibili’ alle navi ong cariche di migranti, entra infatti anche il porto laziale di Civitavecchia. Una notizia che ha messo in a ...La vita in diretta, il conduttore interrotto da un'ultim'ora choc: "Notizia clamorosa" Da giorni si parla in tutti i programmi del daytime sia Rai che ...