Citadel | la recensione della serie tv di Prime Video

Leggi su screenworld

(Di venerdì 28 aprile 2023) Action, spy, thriller. Così è stato definito ed annunciato il progetto dida. Una descrizione che ha contribuito ad accendere la curiosità degli appassionati del genere su questa nuovatv che andrà in onda dal 28 aprile. Per portare gli spettatori all’internostoria in modo abbastanza esaustivo la piattaforma streaming di Amazon ha deciso di mettere a disposizione i primi due episodi. Successivamente l’appuntamento consarà scandito da un’unica uscita settimanale. Prodotta da AGBO dei Fratelli Russo e dallo showrunner David Weil, larappresenta anche il debutto di un franchise globale. Leseguenti, infatti, attraversano il mondo con delle storie interconnesse. Attualmenteè ...