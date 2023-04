Circolarità e armocromia | Elly Schlein ci fa o ci è?

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 28 aprile 2023) Contrordine compagni, la nuova frontiera della sinistra è l’armocromista, parola di segretaria Pd. Chi di voi non ha un personal shopper o un armocromista che tutte le mattine gli consiglia cosa comprare e come vestirsi scegliendo abiti e accessori con i colori in sintonia con la personalità o l’umore della giornata? E chi di voi non ha 150/200 euro da spendere ogni volta per questo servizio? https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2023/04/As-28-Apr-1.mp4 Certo, ce li hache l’ha raccontato con dovizia di particolari a Vogue Italia, la rivista patinata di moda e bellezza più chic del mondo. Altro che il diavolo veste Prada: qui Prada o chi per lei veste la segretaria del Pd in finto casual, perché oggi scopriamo che nulla nel discutibile guardaroba dellaè casuale. L’unica cosa casuale è che una così sia ...