Cina minaccia Taiwan con il drone trimotore Scorpione della doppia coda | può trasportare più di una tonnellata di bombe

...unaesistenziale non per l'America, ma per l'unipolarismo americano. Forse non è la cosa peggiore del mondo per gli Stati Uniti vivere in un sistema più multipolare. Il terrore dellaè ...... minacciare lae mantenere una posizione di monopolio nel mondo, ha affermato il ministro ...le loro richieste ai paesi della regione di dispiegare infrastrutture militari come "un diretto...Per il pg, la sentenza di secondo grado ha descritto "la trattativa negli anni ma non fa una precisa ricostruzione dellae di come sia stata rivolta al governo" e lo fa solo in modo "...

Cina minaccia Taiwan con il drone trimotore Scorpione della doppia coda: può trasportare più di una tonnellat ilmessaggero.it

Un episodio che potrebbe innescare una nuova crisi tra Stati Uniti e Cina si è verificato oggi nello Stretto di Taiwan, dove un aereo da ricognizione P-8A Poseidon della Marina Usa ha sorvolato lo spa ...Le esercitazioni o le operazioni di sorvolo delle forze armate cinesi su Taiwan sono sempre più frequenti. Il ministero della Difesa di Taipei ha spiegato che nelle ultime ore 38 ...