Ciclismo | Trek-Segafredo rescinde il contratto con Antonio Tiberi

Leggi su oasport

(Di venerdì 28 aprile 2023) L’ufficialità arrivata. Si era in attesa dell’epilogo della storia trae la. Il rapporto tra il promettente corridore laziale e la formazione ciclistica statunitense è terminato, dopo quanto accaduto nel giugno 2022, quando, con una carabina ad aria compressa,sparò dalla finestra e colpì, uccidendolo, un gatto che apparteneva al ministro del Turismo Federico Pedini Amati. L’annuncio, dunque, è arrivato in queste ore dal momento che era ormai impossibile ricucire lo strappo che si era creato tra le due parti. “non è più un corridore della, dopo che le azioni del corridore durante la sua sospensione non hanno soddisfatto i nostri criteri per un ritorno alle competizioni. ...