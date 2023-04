Ciclismo | Giro di Romandia 2023 | calendario tappe | programma | orari | diretta tv e streaming

Leggi su sportface

(Di venerdì 28 aprile 2023) Ildeldi, edizione numero 76 della corsa svizzera indal 25 al 30 aprile. Una delle brevi corse apiù importanti e tradizionali della stagione, con una startlist di tutto rispetto che si divide tra coloro che ultimano i preparativi per l’imminented’Italia e chi invece sposta il suo obiettivo sul Tour de France. Tra i big sono attesi al via Egan Bernal, Juan Ayuso, Sergio Higuita, i fratelli Yates e tanti altri, mentre per l’Italia gli occhi saranno puntati soprattutto su Damiano Caruso ma anche Fausto Masnada e il giovane Filippo Zana. Il percorso delsi aprirà con un breve cronoprologo che non dovrebbe fare la differenza, poi tantemosse dove ...