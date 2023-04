Cicciolina | la sua casa va all’asta | “Non riesco a pagare i debiti”

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 28 aprile 2023) Guai finanziari per Ilona Staller, in arte. “Ci sono alcuni appartamenti di cui, invece dile tasse, ho preferito disfarmi perché ho avuto alcuni”, ha raccontato l’ex pornostar in un’intervista al quotidiano romano “Il Messaggero”. E’ andato, dopo essere stato pignorato, l’appartamento di 130 metri quadrati sulla Cassia che in passato è stato utilizzato come set per alcuni film a luci rosse. Ilona Staller in arte(Foto Instagram) “Schicchi aveva messo una grande vasca nel salone” L’immobile si trova al piano terra di un comprensorio con piscina ed è composto da due bagni, due camere, cucina e soggiorno con veranda. “Riccardo Schicchi aveva messo una grande vasca nel salone”, ha svelato la 72enne. L’asta è fissata il 17 luglio con un ...