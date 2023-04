Cicciolina all’asta la casa usata per diversi film | «Ho avuto debiti | colpa della pandemia»

(Di venerdì 28 aprile 2023) «Ci sono alcuni appartamenti di cui, invece di pagare le tasse, ho preferito disfarmi perché hoalcuni». Ilona Staller, ex pornostar conosciuta comeracconta al Messaggero di aver deciso di mettereil suo storico appartamento sulla Cassia, utilizzato anche come set per alcunihard, dopo essere stato pignorato. «Per due anni a causasono stata ferma e non ho potuto lavorare, altrimenti avrei saldato il mio debito e lo avrei tenuto», ha spiegato Staller al quotidiano romano che ha ricostruito la vicenda. L’appartamento pignorato in zona Roma nord dove «il regista Riccardo Schicchi aveva messo una grande vasca nel salone», è di 130 metri quadrati e si trova al piano terra di un comprensorio con piscina. L’asta è ...

Set per film a luci rosse, museo del porno e appartamento dotato di tutti i comfort. La casa di Ilona Staller , in arte, va. L'abitazione da 130 metri quadrati in via Cassia, piazzata'interno di un comprensorio con piscina privata, è stata pignorata e adesso l'autorità giudiziaria ha fissato il ...Ilona Staller , ex pornostar conosciuta comeracconta al Messaggero di aver deciso di mettereil suo storico appartamento sulla Cassia, utilizzato anche come set per alcuni film ...... Silvia Toffanin e Pier Silvio stanno per sposarsi Pare che la cosa sia certa •, per pagare i debiti, dovrà vendereil suo appartamento sulla Cassia. Si parte da 231 mila ...