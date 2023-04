Ciccio Ingrassia | 20 anni senza il celebre comico | il ricordo del grande attore

è morto il 28 aprile del 2003, l'attore che insieme a Franco Franchi, ha composto una delle coppie più amate del cinema italiano. I due si erano conosciuti in mezzo alla strada, dove ...Dal successo in coppia con Franco Franchi ad Amarcord di Federico Fellini, sino al trionfo ai David di Donatello come Miglior attore non protagonista, ecco la storia di, colonna portante della comicità italiana...(1967) Ilary Blasi (1981) Laura Boldrini (1961) Penelope Cruz (1974) Oskar Schindler (1908) Anna Oxa (1961) Ferruccio Lamborghini (1916) Saddam Hussein (1937) Morti oggi 28 aprile(...

Ciccio Ingrassia, il leggendario attore comico moriva vent’anni fa Corriere della Sera

A vent'anni dalla morte dell'attore una targa sotto il palazzo dove abitò: a scoprirla al pubblico è stato il figlio Giampiero ...Ciccio Ingrassia, morto venti anni fa, insieme a Franco Franchi costituì la più straordinaria e longeva coppia comica mai apparsa nei palcoscenici italiani.