Christopher Robin | in lavorazione una serie vietata ai minori sul personaggio di Winnie the Pooh

(Di venerdì 28 aprile 2023) L'amico dell'orsetto più celebre al mondo sarà protagonista di unaTV "Rated R" ambientata in un mondo di animali parlanti e droghe. Il pilot sarà diretto dal regista di Sausage Party. Dimenticatevi il film Disney con Ewan McGregor., celebrenato dalla mente di A.A. Milne, sarà il protagonista di unaTVai. Si tratterà di un ibrido tra live action e animazione ambientato nel mondo dithe, ma con un tocco molto surreale e più adulto. Il pilot sarà diretto da Conrad Vernon, regista di Sausage Party. UnaRated R suStando alla prima sinossi diffusa in rete lanarra le vicende ...

