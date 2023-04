“Chiedilo al notaio” arriva a Trescore Balneario

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 28 aprile 2023) Bergamo. Il servizio di consulenza notarile gratuita ‘alanche nel Comune di. Dal 2 maggio e per tutti i primi martedì dei mesi successivi, i cittadini – singoli o riuniti in associazioni, gruppi, comitati – e le imprese che operano nel Comune possono usufruire, su appuntamento, di un colloquio con il, che dalle ore 9 alle ore 12 (2 maggio, 5 settembre e 7 novembre) oppure dalle 14 alle 17 (13 giugno e 3 ottobre), sarà disponibile nella sede municipale (via A. Locatelli, 65) per rispondere a dubbi e domande in materia civile, societaria, successoria e testamentaria. Per accedere al servizio è necessario prendere appuntamento, compilando e inviando il relativo modulo pubblicato sul sito istituzionale del comune di ...