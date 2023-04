Chiara Ferragni e Fedez fanno pace…ma a una condizione | ecco quale

(Di venerdì 28 aprile 2023)sifotografare sempre più spesso insieme. Sembrano lontani i giorni della (presunta) crisi esplosa a Sanremo. All’epoca la maretta fu attribuita al famoso bacio in mondovisione tra il rapper e Rosa Chemical sul palco dell’Ariston. C’è chi ha avanzato l’ipotesi di una separazione, sempre smentita dalla coppia. A fomentare il gossip sono stati i rumors messi in circolazione da Fabrizio Corona.da parte sua ha svelato di stare attraversando un periodo difficile e lo stesso ha fattoprima di partire con gli amici per un viaggio da sogno in Africa. Gli indizi sono discordanti. La coppia parla del futuro insieme, della nuova casa in costruzione dove si trasferiranno a breve e di “The Ferrragnez” in ...

e il suo bikini gioiello per l'estate 2023 Uno dei trend più cool della moda primavera/estate 2023 lo dettasui suoi social. In una stagione in cui fanno da padroni ...18/05 The Ferragnez " La serie per la seconda stagione riporta sullo schermo l'imprenditrice digitale e icona della modae il poliedrico artista e imprenditore Fedez per raccontare il ...Da settimane nella coppia più chiacchierata d'Italia, Fedez e, sembra essere tornato il sereno . I Ferragnez sono riapparsi 'alla grande' sui social, lei impegnata a mostrare a tutti la loro futura casa, lui con i soliti video esilaranti assieme ...

Chiara Ferragni senza trucco sui social. E spunta l'accordo anti-crisi con Fedez La Gazzetta dello Sport

Due facce della stessa medaglia. Da un lato ci sono complimenti, dall’altro pioggia di critiche, eppure la persona è sempre la stessa. E’ Chiara Ferragni che in questi giorni sui social si è mostrata ...Uno dei trend più cool della moda primavera/estate 2023 lo detta Chiara Ferragni sui suoi social. In una stagione in cui fanno da padroni make up lluminante, abiti sparkling e accessori abbaglianti, l ...