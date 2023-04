Chi sono i veri genitori di Gabriele Costanzo | il figlio di Maria De Filippi e Maurizio

Leggi su tvzap

(Di venerdì 28 aprile 2023) Personaggi tv. In tanti, dopo la morte di, hanno cominciato a cercare idi, il ragazzo adottato diversi anni fa dal giornalista scomparso eDe. Non è il primo rumor sulla conduttrice: hanno preso a diffondersi in queste settimane anche voci incontrollate circa le presunte dimissioni di Queen Mary da Mediaset, con lo stop di trasmissioni come “Uomini e donne”, “C’è posta per te” e “Amici”. Cerchiamo di fare chiarezza sul delicato argomento… Leggi anche:De, il commovente gesto di Ezio Greggio dopo la morte diLeggi anche:, gli ultimi ...