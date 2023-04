Chi è Tafazzi | il personaggio di Aldo | Giovanni e Giacomo citato da Giorgia Meloni?

- Questo bizzarro personaggio, la cui caratteristica principale è quella del masochismo, è stato ideato e interpretato da Giacomo Poretti, con la collaborazione dell'autore e umorista ...indossava una tuta di calzamaglia nera con un sospensorio di colore bianco e il suo ...italiana cresce oltre le stime previste e sprona il nostro governo a far ancora di più per sostenere...... a che serve l'Unione O forse perché tutto sommato, finita la campagna elettorale,se ne ... "Sinistra come". Così Merlino umilia i dem in tv

Meloni: "Mercati preoccupati Basta fare Tafazzi, l'economia italiana va molto bene" TGCOM

Il premier nella sua seconda giornata londinese plaude ai dati economici: "Dobbiamo sostenere chi produce ricchezza". Nell'Eurozona pil +0,1% e in tutta l'Unione +0,3%. Sull'incontro con Sunak del Con ...Il premier ha citato il personaggio interpretato da Giacomo Poretti, parlando dei dati Istat sul Pil dell'Italia ...