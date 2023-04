Chi è Matteo Arnaldi | il coetaneo di Jannik Sinner che aspira ad una carriera di alto livello

Leggi su oasport

(Di venerdì 28 aprile 2023) Sembra la settimana degli italiani, o meglio delle sorprese italiane, in terra spagnola. Dopo il colpo di Andrea Vavassori su Andy Murray, arriva anche quello di, che elimina Casper Ruud. E il norvegese non è uno qualsiasi: parliamo del giocatore che agli US Open avrebbe potuto, vincendo, diventare numero 1 del mondo. Dell’uomo che ha messo insieme due finali Slam nel 2022, anche se nei due casi è uscito sconfitto. Nato a Sanremo il 22 febbraio 2001,ha qualche mese in più di, capostipite insieme a Lorenzo Musetti dell’attuale generazione italiana. Il bello di questa storia è che lo avremmo potuto trovare nel mondo dello sport non come tennista: fino ai 12 anni, infatti, la racchetta in mano che gli aveva dato il nonno si alternava con l’acqua, quella del nuoto. Poi ...