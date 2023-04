Chi è il rapper mascherato che gioca in Premier League

Leggi su ultimouomo

(Di venerdì 28 aprile 2023) Quando nel ‘97 l’Hip Hop compie il proprio Destino e vede atterrare sul proprio pianeta MF Doom, da Londra anziché dalla Latveria, segna una svolta epocale. Il volto parzialmente coperto, su un calco della maschera che proteggeva Russell Crowe nel ruolo di Massimo Decimo Meridio ne Il Gladiatore, contribuì a creare un’iconicità ineguagliabile per uno dei produttori più prolifici della storia del rap prima europeo e poi mondiale. Da allora la maschera è diventata un elemento fondante della cultura rap, declinata nelle forme più varie: c’è chi usa un passamontagna, chi delle bende che coprono porzioni del volto, chi rispolvera addirittura maschere medievali, chi usa banalmente degli occhiali da sole per coprire gli occhi.Dide, invece, ha deciso di usare una maschera floreale. È una maschera strana, in quanto informe: non ha un’apertura per la bocca, né per gli occhi, sembra non avere un ...