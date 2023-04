Chi è Dorina Dato | la moglie di Drupi

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 28 aprile 2023), nata a Milano nel 1953, è ladidal 1992. I due si incontrarono per la prima volta nel 1973 quando lei si ritrovò a fare da corista in una tournée dell’artista. Da quel famoso incontro a oggi i due non si sono praticamente più lasciati. La coppia non ha figli.è nata nel 1953 e dunque quest’anno compie 70 anni. L’artista ha collaborato a lungo con suo marito, per esempio insieme hanno scritto il disco Fuori Target che è stato uno di quelli di maggior successo per. Laha avuto anche una carriera da solista. Nel 1979, infatti, ha inciso il 45 giri dal titolo “Bambino” e successivamente, sempre nel corso dello stesso anno, il singolo “Mi piacerebbe diventare”.le ha anche dedicato uno dei suoi brani più ...