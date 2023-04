Marziale lo è del Napoli . Le stelle, i cappelli le menzioni d'onore e le medaglie al merito nel suo ristorante 'Le Colonne' a Caserta, fanno di lei una dellepiù apprezzate, mentre il ...... cellule e DNA, cucinando sotto la guida della ricercatricedel Gaudio dell'Università Federico II di Napoli e lostellato Felice Sgarra , executivedi Casa Sgarra a Trani. ...... le mamme potranno scoprire quale relazione esiste tra il cibo, le cellule e il DNA, cucinando sotto la guida della ricercatriceDel Gaudio dell'Università Federico II di Napoli e lo...

Chef Rosanna Marziale: «Napoli vicino ad uno scudetto che sa di riscatto». Intervista nello speciale di Leggo leggo.it

«Essere tifosi di una squadra risale sempre a un fatto familiare». E Rosanna Marziale lo è del Napoli. Le stelle, i cappelli le menzioni d’onore e le medaglie al merito ...Tappa pugliese per il progetto "Next land I, Didattica per esploratori di futuro", che da Torino a Bari passando per Napoli, entra nei quartieri ...