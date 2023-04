(Di venerdì 28 aprile 2023) Fermi tutti, ci siamo sbagliati. La pessima campagna promozionale Open to meraviglia ideata dalla ministra Danielacon le (costosissime) idee dell’agenzia Armando Testa rappresenta davvero lo spirito italiano. Anzi, ne è la fotografia esatta. Non tanto dell’Italia, Paese martoriato e svenduto nei suoi beni culturali dai governi di ogni colore, ma del governo italiano. La pessima campagna promozionale Open to meraviglia ideata dalla ministraè la fotografia del governo italiano Ci sono tutti gli ingredienti fondamentali, dal vittimismo alla mancata percezione della realtà. Il tutto condito con un egocentrismo stizzito che deve essere il requisito essenziale per essere scelti in questo tempo. Dopo le polemiche sulla storpiatura delladi Botticelli cartonata come nuova influencer, dopo le osservazioni sulle ...

... caldeggiato insomma, dai nostri a Bruxelles" ci confida una fonte attendibilepreferisce ... Dopo ilalle elezioni amministrative ha lavorato sotto traccia (sparendo perfino dai social) per ...Si va dalle penne Bic for her, del 2011 con la differenzarispetto ad altri strumenti di scrittura erano di colore brillante, al ketchup Heinz Squirt, ritirato dagli scaffali per la troppa ..."Questoin aula dimostra l'inconsistenza e inadeguatezza di una maggioranza attaccata con la colla,per loro è la brama di potere". Francesco Boccia, capogruppo del Pd, autore della riforma della ...

Che flop la Venere di Santanchè | LA NOTIZIA LA NOTIZIA

"Godiamoci la festa", si legge in apertura sull'edizione odierna del Corriere dello Sport. Napoli-Salernitana posticipata a domenica alle 15, De Laurentiis: "Dimostriamo ...Sul portale web c'è una sorta di conteggio dei fallimenti in costante aggiornamento. Al momento sono 159. Del resto il messaggio è chiaro: «Se non sei riuscito ad avere successo, contattaci». Brooklyn ...