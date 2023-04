ChatGpt torna disponibile in Italia | “Chiarite questioni sollevate dal Garante della Privacy”

(Di venerdì 28 aprile 2023)è di nuovoper gli utenti in. A 28 giorni dal blocco imposto dal, OpenAI ha annunciato che il software di intelligenza artificiale può essere nuovamente utilizzato. “Siamo entusiasti di accoglierli di nuovo e rimaniamo impegnati a proteggere la loro. Abbiamo incontrato o chiarito ledal”, ha spiega un portavoce dell’azienda in una comunicazione ufficiale a pochi giorni dal termine ultimo, del 30 aprile, fissato dalno. Lo scorso 31 marzo l’Autorità aveva aperto un’istruttoria e intimato di rendere irraggiungibile il sito ...

'Welcome back Italy'. Così annuncia il suo ritorno online per gli utenti italiani. Secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore l'accordo con il Garante della Privacy si è compiuto mentre OpenAi - azienda che opera il ... Tutto su e sulla battaglia per la privacy: che cosa succede ora Il più ... disponibile in Italia. Ed è forse questo il segno più concreto del disgelo tra il Garante della privacy italiano e la startup che ha sviluppato il potente chatbot, OpenAi, dopo il ...

(Adnkronos) - ChatGpt tornerà online oggi o domani per gli utenti italiani. Lo scrive Il Sole 24 Ore che riporta una fonte informata dei fatti, spiegando che l ...Si torna a parlare di ChatGPT e della vicenda che l'ha visto abbandonare l'Italia per alcune problematiche riscontrate dal nostro Garante della Privacy ...