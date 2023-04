ChatGpt torna a funzionare anche in Italia

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 28 aprile 2023)ta online per gli utentini. La notizia, anticipata dal Sole 24 ore, è stata confermata dal Garante per la protezione dei dati personali e da OpenAI, la società statunitense che gestisce. In una nota, il Garante spiega che la società ha introdotto nuove misure in ottemperanza a quanto richiesto lo scorso 11 aprile. La comunicazione di OpenAI è arrivata due giorni prima del termine utile, fissato per il 30 aprile. In particolare, sono state messe a disposizione degli utenti e non utenti europei e, in alcuni casi,extra-europei, una serie di informazioni aggiuntive e sono state modificati e chiariti alcuni punti per l'esercizio dei diritti degli utenti. L'Autority ha riconosciuto i passi in avanti compiuti per coniugare il progresso tecnologico con il rispetto dei ...