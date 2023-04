ChatGpt si adegua a norme privacy | pronta a tornare online in Italia

Ad esempio devono esserci instrumenti utili per permettere agli interessati, anche non utenti, di chiedere la rettifica dei dati personali che li riguardano generati in modo inesatto dal ...... alcuni di essi sono giunti a permettere ai propri studenti universitari di usaresapendo ... e la formazione si'. Infine, secondo Battiston, ' l'alfabetizzazione sull'AI non deve ...Questo almeno fino a quando OpenAi , la società che gestisce la tecnologia, non sialle ...del trattamento dei dati degli utenti italiani preso nei confronti della società statunitense e...

ChatGpt si adegua alle norme della privacy, pronto a tornare online in Italia Il Sole 24 ORE

Un primo segnale era arrivato in settimana quando OpenAI ha concesso a tutti gli utenti mondiali la possibilità di escludere le proprie conversazioni dal training dell'algoritmo.Vittoria del Garante: ChatGPT si adegua al GDPR (o comincia a farlo). Questo, nonostante le obiezioni di chi riteneva le legittime ...