ChatGPT riapre in Italia | Garante Privacy “Più trasparenza e diritti”

(Di venerdì 28 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – OpenAI, la società statunitense che gestisce, ha fatto pervenire alper la protezione dei dati personali una nota nella quale illustra le misure introdotte in ottemperanza alle richieste dell’Autorità contenute nel provvedimento dello scorso 11 aprile, spiegando di aver messo a disposizione degli utenti e non utenti europei e, in alcuni casi, anche extra-europei, una serie di informazioni aggiuntive, di aver modificato e chiarito alcuni punti e riconosciuto a utenti e non utenti soluzioni accessibili per l’esercizio dei loro. Alla luce di questi miglioramenti OpenAI ha reso nuovamente accessibileagli utentini.Secondo quanto rende noto ilper laOpenAI, in particolare, ha predisposto e ...

ChatGpt riapre in Italia, eseguite le prescrizioni sulla privacy del Garante: "Felice di essere tornata!" la Repubblica

