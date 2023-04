ChatGpt | Garante Privacy | ' passi avanti | ora OpenAI ottemperi alle ulteriori richieste' **

(Di venerdì 28 aprile 2023) Roma, 28 apr. (Adnkronos) - L'Autoritàper la protezione dei dati personali esprime "soddisfazione per le misure intraprese e auspica che(la società statunitense che gestisce ChatGpt, che tornerà nuovamente disponibile in Italia ndr) nelle prossime settimane,impartitele con lo stesso provvedimento dell'11 aprile con particolare riferimento all'implementazione di un sistema di verifica dell'età e alla pianificazione e realizzazione di una campagna di comunicazione finalizzata a informare tutti gli italiani di quanto accaduto e della possibilità di opporsi all'utilizzo dei propri dati personali ai fini dell'addestramento degli algoritmi". L'Autorità fa sapere di riconoscere "iincompiuti ...

è di nuovo disponibile per gli utenti in Italia. A renderlo noto è stata la società ... a pochi giorni dal termine ultimo, del 30 aprile, fissato daldella Privacy italiano che l'11 ...Su questo secondo punto OpenAi dovrà lavorare ancora: entro il 30 maggiodovrà proporre all'introduzione di sistemi di verifica dell'età più accurati da introdurre per settembre, ......in Italia, l'intelligenza artificiale riattiva il suo servizio in Italia. A comunicarlo è OpenAI, la società californiana che lo ha creato,due giorni prima del termine fissato dalper ...

**ChatGpt: Garante Privacy, 'passi avanti, ora OpenAI ottemperi alle ... Il Tirreno

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...ChatGPT è tornata di nuovo disponibile in Italia: "Abbiamo incontrato o chiarito le questioni sollevate dal Garante" ...