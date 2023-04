ChatGPT è tornato disponibile in Italia

(Di venerdì 28 aprile 2023) OpenAi riaccende il chatbot dopo il blocco a seguito della denuncia del Garante della privacy per violazione dei dati. La startup rispetta gli obblighi in tema di Gdpr. E ora può sfruttare questo vantaggio competitivo per mantenere la leadership nella corsa all'intelligenza artificiale generativa

Prove di disgelo tra il Garante della privacy e OpenAi. Si lavora all'informativa sulla privacy e agli altri obblighi per ripristinare il servizio ...