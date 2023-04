ChatGpt è tornata online in Italia | si adegua a norme privacy

ROMA -, l'intelligenza artificiale che parla (quasi) come un uomo, riattiva il suo servizio in Italia . A comunicarlo è OpenAI, la società californiana che ha creato, a qualche ora dal termine ultimo - il 30 aprile - fissato dal nostro Garante per la privacy per adottare una serie di misure per adeguare il servizio alle norme europee sulla protezione dei ...a essere accessibile nel nostro Paese . E prima del 30 aprile, la data entro cui OpenAI, l'azienda di San Francisco che ha sviluppato questa popolare IA generativa, doveva adeguarsi ...Un primo segnale era arrivato in settimana quando OpenAI ha concesso a tutti gli utenti mondiali la possibilità di escludere le proprie conversazioni dal training dell'algoritmoonline. L'accordo con il Garante Privacy si è compiuto. OpenAi " azienda che fa questo famoso chatbot " ha accettato di adempiere alle richieste di rispetto della normativa europea ...

ChatGpt si adegua a norme privacy, pronta a tornare online in Italia Il Sole 24 ORE

Si torna a parlare di ChatGPT e della vicenda che l'ha visto abbandonare l'Italia per alcune problematiche riscontrate dal nostro Garante della Privacy ...Secondo fonti vicine alla questione, mancherebbe soltanto ore prima del ritorno di ChatGPT in Italia: ecco cosa sta succedendo.