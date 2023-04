ChatGPT è tornata a funzionare in Italia

(Di venerdì 28 aprile 2023) AGI - Il Garante della privacy comunica che "OpenAI, la società statunitense che gestisce, ha fatto pervenire una nota nella quale illustra le misure introdotte in ottemperanza alle richieste dell'Autorità contenute nel provvedimento dello scorso 11 aprile, spiegando di aver messo a disposizione degli utenti e non utenti europei e, in alcuni casi, anche extraeuropei, una serie di informazioni aggiuntive, di aver modificato e chiarito alcuni punti e riconosciuto a utenti e non utenti soluzioni accessibili per l'esercizio dei loro diritti". Alla luce di questi miglioramenti OpenAI ha reso nuovamente accessibileagli utentini. Le modifiche fatte suOpenAI, in particolare - spiega il Garante - ha apportato queste modifiche nel proporre il proprio servizio: Predisposto e pubblicato sul ...

: l'intelligenza artificiale è di nuovo disponibile in Italia, dopo gli aggiustamenti per la privacy. Il bot è tornato operativo con ben due giorni di anticipo rispetto al termine ...... che oggi riconosce i passi in avanti compiuti per coniugare il progresso tecnologico con il rispetto dei diritti delle personeonline per gli utenti italiani. La notizia, ..."Bentornata, Italia! Siamo lieti di riprendere ad offrirein Italia", è il messaggio che appare accedendo sul sito dell'applicazione. Era stata fissata al 30 aprile la data entro cui OpenAI, ...

ChatGpt è tornata online in Italia, si adegua a norme privacy Il Sole 24 ORE

ChatGPT è tornata di nuovo disponibile in Italia: "Abbiamo incontrato o chiarito le questioni sollevate dal Garante" ...OpenAi ha accettato di adempiere alle richieste del Garante, che oggi riconosce i passi in avanti compiuti per coniugare il progresso tecnologico con il rispetto dei diritti delle persone ...