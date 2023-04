Charles Leclerc allontana Mercedes | per il momento

Andiamo alla scoperta del Baku Street Circuit con, due volte pole man del Gran Premio dell'Azerbaijan di Formula 1. Sfruttando il simulatore della Ferrari, il monegasco ha raccontato i punti critici del tracciato azero, precisando ...Alla vigilia del Gran Premio di Baku , Vasseur ha parlato dell'avvenire dicercato dalla Mercedes e dell'addio di Mekies che sarà il nuovo Team Principal dell'AlphaTauri. Le parole di ...Intervistati da Sky Sport durante il media - day del giovedì, Carlos Sainz enon hanno nascosto il loro entusiasmo per il round sul tracciato di Baku, precisando come ogni singolo ...

A Maranello Vasseur sta portando avanti la riorganizzazione, ci sarebbe una trattativa anche per il capo degli aerodinamici della Red Bull, l’italiano Balbo ...Il monegasco: "Con Fred ottimista per il futuro". E lo spagnolo si allinea: "Buone cose in arrivo" Dopo i suoi primi cento giorni in Rosso, Fred Vasseur incassa la fiducia dei suoi piloti. Nonostante ...