Champions | semifinale Milan-Inter in chiaro su Tv8 il 10 maggio

Leggi su italiasera

(Di venerdì 28 aprile 2023) (Adnkronos) –d’andata diLeague in programma mercoledì 10, sarà trasmessa inin tv su Sky Tv8. Prime Video ha annunciato oggi che renderà disponibile la trasmissione in diretta della partita sia su Prime Video che sul canale in. La UefaLeague su Prime Video, ricorda la piattaforma, è inclusa nell’abbonamento Prime. La comunicazione è arrivata dopo la posizione espressa dall’AgCom. In una nota l’authority ha ricordato che “sulla base dell’articolo 33 del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha adottato una lista di eventi, nazionali e non, considerati di particolare rilevanza per la società, dei quali i fornitori dei servizi di ...