Champions League | Milan-Inter sarà visibile in chiaro su TV8 | Primapagina

Prime Video ha annunciato che renderà disponibile la trasmissione in diretta della partita di UEFA Champions League tra Milan e Inter in Italia sia su Prime Video che sul canale in chiaro Sky TV8, permettendo così a tutti gli appassionati di calcio in Italia la possibilità di seguire la diretta di Prime Video, eccezionalmente distribuita anche in chiaro sul canale TV8 di Sky per il match in programma mercoledì 10 maggio. Il pre-partita di Prime Video sarà disponibile sia su Prime Video che sul canale in chiaro TV8 di Sky dalle 19.30 in diretta da San Siro. Nello studio a bordocampo ci saranno Giulia ...

Sarà Tv8 di Sky a trasmettere in chiaro la semifinale di andata di Champions League tra Milan e Inter. Prime Video, che ha l'esclusiva sulla migliore partita del mercoledì, in questo caso non può essere la sola a diffondere le immagini del 10 maggio visto che un regolamento UEFA richiede la trasmissione in chiaro per le semifinali quando coinvolgono squadre dello stesso paese.

La partita di ritorno del 16 maggio tra Inter e Milan invece sarà trasmessa in chiaro da Mediaset su Canale 5 oltre che da Sky.