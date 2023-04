Champions League | Milan-Inter in chiaro su TV8

(Di venerdì 28 aprile 2023) Prime Video renderà disponibile la trasmissione in diretta della semifinale italianadisia su Prime Video che insul canale TV8 di Sky Italia. L'accordo è stato trovato dopo la comunicazione dell'AgCom che aveva ribadito l'obbligo di garantire la visione ine gratuitamente della sfida tra le due squadreesi, inserita nell'elenco degli eventi ad alta rilevanza sociale tutelati e per i quali è prevista la trasmissione che sia fruibile per almeno l'80% degli italiani.Il pre-partita di Prime Video sarà disponibile sia su Prime Video che sul canale inTV8 di Sky dalle 19.30 in diretta da San Siro. Nello studio a bordocampo ci sarnno Giulia Mizzoni, Clarence Seedorf, Alessandro Nesta, Julio Cesar e ...

La semifinale d'andata ditra Milan e Inter sarà trasmessa anche in chiaro su Tv8, oltre che su Amazon Prime.La semifinale difra Milan e Inter sarà trasmessa su Tv8, il canale in chiaro di Sky. Che si aggiudica il match messo all'asta da Amazon che ha i diritti in esclusiva ma che per disposizioni Agcom ...L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) , ha rilasciato un comunicato stampa che afferma come la semi - finale di UEFAtra Milan e Inter del 10 maggio non potrà essere trasmessa da un unico emittente. Come sappiamo, l'esclusiva dell'euroderby più atteso dell'anno appartiene alla piattaforma Amazon ...

Biglietti per l’euroderby: quelli dell’Inter costano di più. Le cifre e il confronto col Milan La Gazzetta dello Sport

Roma 28 aprile 2023 – Stessi punti in classifica, stesso obiettivo, ma stato di forma inverso. Le similitudini tra la Roma di Mourinho e il Milan di Pioli si sprecano in quello che sarà uno dei big ma ...Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi ora arriva anche l’ufficialità: Prime Video renderà disponibile la diretta di Milan-Inter, semifinale tutta italiana di UEFA ...