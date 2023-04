Cerreto Sannita | della questione ambulanze si discuterà in consiglio comunale

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 28 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del gruppo consiliare “Riparte” sulla. Di seguito il testo Abbiamo presentato formalmente richiesta disullarelativa al piano dell’ASL che vedrebbe la non presenza dei medici sulleed il riassetto complessivo del servizio 118 su scala provinciale. Chiediamo al sindaco Parente ed ai suoi assessori e consiglieri, di sostenere questa battaglia in quanto la difesasalute è una tematica importante e rilevante per le nostre famiglie e per i nostri concittadini. E’ necessario un interventomassima assise cittadina che esprima contrarietà al ...