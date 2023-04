Cerreto | l’opposizione chiede convocazione Consiglio Comunale sulla questione ambulanze

... già in consiglio comunale ma nei banchi dell'Angelo ...al particolare momento storico hanno rallentato ma mai fermato'... Dalila Bove, Rossella Calligari, Michele, Rosina De Rosa ......in blocco del consiglio comunale finito in mano all'. ... Daniela Fiore e'indipendente Filippo Cosignani; sarà candidato ... Dieci quelli più piccoli: Affile ,laziale , Cervara di ...... era passato all', preparando quindi il terreno per'...Laziale, Cervara di Roma, Fiumicino, Gallicano nel Lazio, ...

Cerreto, l'opposizione chiede convocazione Consiglio Comunale ... Fremondoweb