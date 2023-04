CdS – “La Lazio su Santiago Gimenez del Feyenoord”

(Di venerdì 28 aprile 2023) 2023-04-27 14:20:49 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del Corriere: ROMA – Una voce di mercato dal Messico. Lasarebbe in lista per acquistare, attaccante classe 2001 del. Secondo Tudn, a Formello avrebbero messo gli occhi su di lui, che in Europa League a settembre segnò una doppietta ai biancocelesti nel primo match della fase a gironi., nato a Buenos Aires ma naturalizzato messicano, ha anche il passaporto italiano. In questa stagione 28 presenze in campionato e 12 gol con 3 assist. Cinque le reti in Europa League in 9 presenze. Tre firme pure in coppa olandese (su 4 presenze totali). Fiuto del gol, attaccante moderno e veloce. Contratto sino a giugno del 2026. Piace anche a Milan e Atletico Madrid. Secondo il portale ...

Nel novembre 2021, il Consiglio di stato () in adunanza plenaria, con due sentenze gemelle (nn. ... nella percentuale è al 50 per cento " in altre regioni le cose vanno diversamente: in ...Il, accogliendo in parte una posizione già espressa dal Tar(sentenza n. 03015/2019) aveva, in sostanza, affermato che l'equo compenso è applicabile solo quando è previsto un corrispettivo ......Half Marathon e la manifestazione nazionale di marcia, che si svolgerà all'impianto Mauro Ferrari e vedrà la partecipazione delle rappresentative regionali di Toscana, Marche, Umbria eper ...

CdS | Lazio, Berardi è il sogno e Karlsson l'idea LazioPress.it

L’analisi sul Corriere dello Sport alla vigilia della partita contro l’Udinese Ritorno al futuro, per il Lecce è un crocevia. Titola così Il Corriere dello Sport nel presentare la partita di oggi cont ...Non c'è preoccupazione sui due centrocampisti dell'Inter, ma i giorni per recuperare sono pochi: cosa filtra per la Lazio ...