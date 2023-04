CCNL Metalmeccanici | aumenti in arrivo da giugno 2023

Leggi su leggioggi

(Di venerdì 28 aprile 2023) Si parla di 80 euro in più in busta paga dal mese di, per i lavoratori. La novità arrivano dal2021/in vigore, con all’interno due punti ben precisi: un primo aumento di 27 euro già prefissato (a) e una clausola di salvaguardia che potrebbe far lievitare questa cifra a 80 euro. I dettagli arrivano da Fiom-Cgil, che spiega come nei primi giorni del mese di, l’Istat ufficializzerà il valore dell’Ipca depurato, dai costi energetici importati, indice a cui il contratto collettivo nazionale deifa riferimento per il calcolo deglicontrattuali. Per conoscere tutti i ...