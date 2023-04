Caterina Chinnici ufficializza l’addio al Pd e il passaggio a Forza Italia Nell’intervista al Corriere nessuna domanda su Dell’Utri

(Di venerdì 28 aprile 2023) L’ufficialità è arrivata con un’intervista aldella Sera, al qualeha conferamto ilin. L’europarlamentare ha detto di aver lasciato il Pd a causa della vittoria di Elly Schlein, che comunque conosce “da tanto, ne apprezzo l’autenticità dell’impegno. Ma su alcuni temi abbiamo visioni diverse, e inoltre il gruppo dei Socialisti e democratici nel tempo si è spostato sempre più a sinistra. Troppo, per me”. Ma perchéha scelto di andare nel partito di Silvio Berlusconi? Per la sua vicinanza ad Antonio Tajani. “Con lui ci conosciamo e stimiamo reciprocamente dal 2014. La nostra collaborazione è andata via via consolidandosi nel momento in cui è diventato presidente del Parlamento europeo. È stato sempre un rapporto ...

Quella di, già candidata a governatore alle Regionali in Sicilia e oggi eurodeputata, che se ne va dritta per dritta direttamente in Forza Italia. Una defezione che lascia di stucco ...Ultima domanda, nel Pd ultimamente ci sono stati diversi addii, come quello del senatore Enrico Borghi e il probabile congedo dell'europarlamentare. Lei teme una diaspora Io sono ...L'ultima, in ordine di tempo, è quella dell'europarlamentareche ha deciso di accasarsi in Forza Italia aderendo, a Bruxelles, al Ppe. Il partner pentastellato, Giuseppe Conte , ...

Pd un altro addio, l'eurodeputata Chinnici passa a Forza Italia la Repubblica

La signora Caterina Chinnici ha tutto il diritto di passare da un partito all'altro ogni qualvolta lo ritenga necessario. Ma qui siamo di fronte a qualcosa che dovrebbe andare oltre la politica. Lei è ...L''eurodeputata, candidata nelle liste del Pd per due volte, in un'intervista al Corriere ha detto che sui temi giuridici e sulla sicurezza, ultimamente, si è sentita "molto sola" e non sempre ha ...