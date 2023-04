... con pena sospesa e non menzione, per. Uno dei primi casi finiti in tribunale, l'accusa è di aver rivolto molestie verbali ad19enne, con fischi e commenti sessisti. La giovane stava ...Per i pesanti apprezzamenti sessuali e gli insulti dal tono minaccioso adiciannovenne tre militari dell'Esercito di 32, 24 e 23 anni sono stati condannati a Milano per ...per un caso di ""...L'indagine ha avuto inizio in seguito all'esposto diragazza, che ha denunciato di essere stata vittima di, perpetrato dai tre militari, il 21 marzo 2021, mentre si trovava in un bar. ...

Catcalling, una delle prime condanne in Italia WIRED Italia

La decisione del tribunale di Milano riguarda le molestie verbali contro una giovane di 19 anni, compiute da tre militari nel 2021. È uno dei primi processi di questo tipo in Italia ...Il legale della giovane: "Provata dalla violenza delle parole". Il padre era intervenuto per difenderla schiaffeggiando uno dei militari ...