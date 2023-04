(Di venerdì 28 aprile 2023) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Ammirareche si mangia Militao e rifila quattro pere al Real Madrid è come guardare il dito del saggio nel noto proverbio. Se invece si vuole guardare la luna, dietro il boom del Taty al Girona c'è ...A Valentin 'Taty', 24enne centravanti argentino del Girona, è successo due volte in ... l'attaccante - inconsolabile - aveva chiuso iaccount social sparendo letteralmente da ...Una serata da sogno che neppure lui avrebbe mai potuto sognare. Stiamo parlando di Valentine, attaccante del Girona , che si è preso la scena nel match deiin Liga contro il Real Madrid mettendo a segno un poker decisivo nel 4 - 2 finale contro i Blancos . Uno score che gli ...

Castellanos e i suoi fratelli: 15 talenti dalla galassia City che puntano Pep La Gazzetta dello Sport

I tifosi del Girona lo stalkerizzavano. Dopo i 4 gol hanno cambiato idea... Cos'hanno in comune Esteban Echevarría Olabarrieta dell'Oviedo (correva l'anno 1947); Robert Lewandowski del Borussia Dortmu ...(ANSA) - GIRONA, 25 APR - Taty Castellanos è nella storia. Non accadeva dal 1947 che, nella Liga, un calciatore segnasse 4 reti in una partita contro il Real Madrid ma oggi è accaduto ...