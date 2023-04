Carlo Conti non lascia la Rai | a I Migliori Anni copia Alfonso Signorini

(Di venerdì 28 aprile 2023) Nessun futuro a Mediaset per: rimane in Rai. La notizia ha fatto il giro del web negli ultimi mesi. L'indiscrezione pubblicata all'inizio del 2023 ha avuto del clamoroso da far rimanere increduli i lettori e addetti ai lavori. Volto storico dell'azienda di Viale Mazzini dal 1985,ha ricevuto da parte di Cologno Monzese non poche proposte ma puntualmente rifiutate. Da venerdì 28 aprile torna in prima serata su Rai1 con la nuova edizione de I, un viaggio che attraverserà 40di musica, televisione, oggetti, fatti e mode. L'ultima edizione andata in onda risale a seifa e il programma non si può riproporre con una certa cadenza annua perché per raccontare il passato serve un po' di tempo e occorre farlo ...

I migliori anni torna dopo sei anni di assenza. Uno dei varietà più amati della tv italiana sarà di nuovo in prima serata, per sei puntate, a partire da stasera, 28 aprile. Dalle 21:25 su Rai 1 Carlo ...