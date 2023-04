Cari commensali | ecco perché ho acquisito Liberilibri

(Di venerdì 28 aprile 2023) Non tutti lo sanno, ma ho recentemente contribuito a rilevare, una casa editrice straordinaria fondata Aldo Canovari, che è morto recentemente. Stava male, quando sono andato a trovarlo aveva la SLA, ma aveva una forza d’animo incredibile. La stessa forza d’animo che gli permise di creare questa casa editrice 20 anni fa. Prossimamente, vi darò tutti gli elementi sul questo sito per poter comprare archivi, libri e nuove edizioni di questa casa editrice di cui sono diventato proprietario. 300 grandi pezzi, 300 grandi libri. Da Antonio Martino a Popper ed Ayn Rand: praticamente il massimo del liberalismo e di teoria libera contro il politicamente corretto. Penso che ci sia un grande spazio di mercato rivolto a quelli che non seguono come delle pecore tutte le stupidaggini che ci stanno propinando Timmermans e compagnia cantante. Ci sarà anche la possibilità di ...

00:00 Buongiorno ai! 00:22 Posso dirvelo con franchezza: ma che palle sto 25 aprile ! Sia chi lo celebra come se fosse una messa laica, sia chi lo contesta, come se non ...Mi ritrovavo davanti alla tele con il mio amico Dino e lui con lieve anticipo, ma devo dire anch'io e tutti gli altri, ci mettevamo a dire: "No! Perché Non potete fare così!". E di colpo ...... accompagnate da aneddoti che di solito vengono condivisi con parenti e amici più, nell'... È così che le ricette trasportanoe cuochi in questa città situata nel sud - est della Sicilia, ...

Del 25 aprile non me ne frega niente Nicola Porro

Io non è che abbia seguito proprio tutto perfettamente, ma per esempio ho ascoltato Calenda dire che non sapeva più, quando parlava con Renzi, se stava parlando con un amico o con il direttore di un q ...