Carenza farmaci essenziali | i pediatri sul caso amoxicillina | “Grave rischio”

(Di venerdì 28 aprile 2023) L’inverno si è concluso, ma sono ancora tanti i bambini che stanno riscontrando problemi respiratori, che possono richiedere l’utilizzo di antibiotici, ma ormai da tempo questisono difficili da reperire. Tra novembre 2022 e febbraio 2023 sono in tanti ad avere faringotonsilliti e scarlattine a causa dello streptococco, disturbo che ha coinvolto un numero maggiore di pazienti rispetto al passato, a cui adesso si è aggiunto anche l’adenovirus, che finisce per colpire le vie respiratorie e l’apparato gastrointestinale, generando febbre, tosse, raffreddore, diarrea e vomito. A preoccupare i, però, non sono solo i malati in sé, ma proprio la difficoltà nell’avere a disposizione i medicinali che possono curare queste malattie. Davvero forte è ladi, ritenuta ...

I pediatri sono preoccupati per la grave carenza di farmaci essenziali per i bambini, in modo particolare l'amoxicillina.Il medicinale, raccomandato dall’Oms, è carente da novembre 2022. Il problema riguarda sia la cura delle più comuni malattie infettive dei bambini sia degli adulti ...