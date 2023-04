Carditello | dal degrado alla rinascita nei 7 anni di Nicolais | In eredità 100mila visitatori e un tesoretto da 6 mln

(Di venerdì 28 aprile 2023) “Quando siamo arrivati qui c’era dell’erba talmente alta da superare la mia testa, soltanto per raggiungere gli uffici dovemmo tagliarla lungo 25mq. Oggiè il fiore all’occhiello della Campania e, per come lo immaginiamo noi, un luogo unico in tutto il Sud. Non un museo, o meglio, non soltanto un museo ma un sito aperto a tutti, alle famiglie, ai giovani, agli studenti, ai ricercatori, alle associazioni, dove sarà possibile godere appieno di un patrimonio storico, artistico ed ambientale che non ha rivali in tutta Europa”. Luigi, presidente dal 2016 della Fondazione Real Sito di, già ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica amministrazione e presidente del Cnr, traccia un bilancio della sua esperienzaguida della Reggia voluta da Ferdinando IV di Borbone con ...

'Me ne vado lasciando la Reggia disoddisfatto per il rilancio realizzato in sette anni, ma mi colpisce la mancanza di garbo istituzionale che si evince dalla nota emessa ieri seraministero, in cui si rendono noti i ...... ha firmato il decreto di nomina del nuovo Consiglio di amministrazione della Fondazione Real Sito dia San Tammaro (Caserta). Il Cda, informa il Mic in una nota, è compostodirettore, ...A partire19 maggio, il consorzio darà vita ad una serie di eventi culturali, sociali e sportivi in provincia di Caserta, tra il Real sitoe la Diga - Traversa di Ponte Annibale sul ...

«Me ne vado lasciando la Reggia di Carditello soddisfatto per il rilancio realizzato in sette anni, ma mi colpisce la mancanza di garbo istituzionale che si evince dalla nota emessa ieri ...