(Di venerdì 28 aprile 2023) Il flagello delsta colpendo duramente i. Per questo motivo duehanno deciso di unire le loro forze per raccogliere lee contenerle all'interno di apposite...

Il flagello del sargasso sta colpendo duramente i. Per questo motivo due imprenditori hanno deciso di unire le loro forze per raccogliere le alghe e contenerle all'interno di apposite reti anti - sargasso. L'operazione messa in atto al largo ...

Caraibi invasi dalle alghe, due imprenditori le raccolgono nelle reti anti-sargasso - Mondo Agenzia ANSA

Il flagello del sargasso sta colpendo duramente i Caraibi. Per questo motivo due imprenditori hanno deciso di unire le loro forze per raccogliere ...