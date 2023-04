Caos Libia | allo stallo politico si aggiungono i rischi del conflitto in Sudan

(Di venerdì 28 aprile 2023) La situazione politica in, ancora divisa tra due amministrazioni rivali, ha subito una battuta d’arresto durante il mese sacro di Ramadan che si è appena concluso, mentre sono proseguiti gli incontri dell’inviato Onu e capo di Unsmil, Abdoulaye Bathily, con i leader militari e di sicurezza. Nel suo ultimo briefing al Consiglio di sicurezza, il 18 aprile, Bathily ha esortato “i vertici delle due Camere ad accelerare i lavori del Comitato 6+6 ea pubblicare un programma di lavoro con scadenza”. “Affinché le elezioni si svolgano quest’anno – ha spiegato il funzionario – le leggi elettorali devono essere completate in tempo affinché l’Alta Commissione elettorale nazionale (HNEC) inizi ad attuare il processo elettorale all’inizio di luglio. Lacune e perplessità sollevate in merito all’emendamento costituzionale n. 13 dovranno anche essere affrontate a questo punto per ...

E altre milizie degli ex janjaweed che misero a ferro fuco il Darfur nel primo decennio del secolo, arriveranno a dargli manforte dallae dal Ciad. Nelche regna in queste ore nella grande ...... ma in realtà è stata determinante nel disfacimento della Siria (e vi contribuisce tuttora) e nella guerra della Nato incon il successivo(al quale contribuisce tuttora). Allo scopo ha ...Lo hanno fatto in Afghanistan, in Iraq, in Ucraina, in Siria e in. Lo faranno ora con la Cina... dove i sostenitori di Trump si erano scontrati con i poliziotti e li avevano malmenati, un '...

Oltre un milione di profughi invisibili intrappolati nell'inferno del Sudan Avvenire

En 2019, Mohamed Hamdan Dagalo, líder de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), una organización paramilitar poco conocida, prometió más de 1.000 millones de dólares para estabilizar el Banco ...La gran parte arriva da Eritrea e Tigrai. Nel caos molti vengono catturati e rispediti in Paesi dove rischiano la morte, come è accaduto a un migliaio di giovani dell’Asmara ...