Cannavaro | “Invidia per Di Lorenzo?” | sentite la risposta!

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 28 aprile 2023) L’ex difensore e capitano del Napoli Paoloha rilasciato una lunga intervista all’edizione odierna de Il Mattino. Tra i temi trattati ovviamente c’è lo Scudetto di questo Napoli di Luciano Spalletti ed invece gli anni in cui Paoloha potuto solo sognare di alzare il trofeo, come invece farà a breve Giovanni Di. Di seguito le parole evidenziate dalla nostra redazione: Paolo: “Questo è lo scudetto di tutti” È lo scudetto dei tifosi che erano a Gela o Manfredonia, di quelli come me che nel 2007 lo hanno riportato in Serie A, di chi ha vissuti gli anni bui della discesa negli inferi del calcio e ora si gode una gioia unica. Scudetto che torna al Sud? Non do importanza a queste cose, mi stancano questi luoghi comuni del riscatto sociale. Direi piuttosto che è lo scudetto ...