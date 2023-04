Campo da golf | Chiusolo e Martignetti | “Dalla minoranza solo obiezioni infondate”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 28 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – “Ringraziamo tutta la maggioranza per aver sostenuto in modo compatto la linea proposta dall’amministrazione e aver dato così il via libera alla dichiarazione d’interesse pubblico per la realizzazione deldatra le contrade Coluonni e Cretarossa. E’ un atto preliminare che apre la strada ad un investimento privato potenzialmente foriero di benefici per l’economia cittadina e che arricchirà il panorama dell’offerta sportiva in città. Riconosciuta la dichiarazione d’interesse pubblico, il Consiglio ha dato il via all’Accordo di programma che sarà sottoscritto dal Sindaco”, così in una nota congiunta l’assessore all’Urbanistica Mollye il presidente della commissione Urbanistica Alfredo. “Laha proseguito, ...