Camorra | Cassazione conferma condanna a 10 anni per Nicola Cosentino

(Di venerdì 28 aprile 2023) Si è costituito in carcere a Roma, l’ex sottosegretario all’Economia,, dopo che la Corte dihato laa diecidi carcere per concorso esterno in associazione mafiosa in quanto ritenuto referente del clan dei Casalesi.a 10perI giudici hanno infatti rigettato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Hanno retto anche inle accuse a carico dell'ex sottosegretario all'Economia Nicola Cosentino di essere il "...in altri due processi in cui gli venivano contestati reati di, uno detto ...... Nicola Cosentino dopo che laha reso definitiva questo pomeriggio la condanna a 10 anni ... Per i legali, non c'è segno di un effettivo contributo elettorale che laavrebbe dato a ...... potente organizzazione criminale dellache opera nella provincia di Caserta. Il processo ... Il 27 aprile la Corte diha confermato la condanna, rendendola definitiva. La condanna di ...

Camorra, la Cassazione conferma 10 anni per l'ex Sottosegretario ... Nuovo Sud

La corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’ex sottosegretario Nicola Cosentino e ha reso definitiva la condanna a 10 anni di carcere per concorso esterno in associazione… Leggi ...Il processo giunto oggi a conclusione, il cosiddetto Eco4, è però il più importante tra quelli istruiti dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli a carico dell’ex sottosegretario del Governo Be ...